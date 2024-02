Konstanz - Der Ägyptologe, Religionswissenschaftler und Kulturwissenschaftler Jan Assmann ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren in Konstanz.



Assmann gilt als einer der bedeutendsten und einflussreichsten Kulturwissenschaftler der Gegenwart. Er lehrte von 1976 bis 2003 als Professor für Ägyptologie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und hatte Gastprofessuren unter anderem in Paris, Oxford und Yale. Für seine Arbeit wurde er unter anderem mit dem Max-Planck-Forschungspreis, dem Thomas-Mann-Preis, und dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.



Gemeinsam mit seiner Ehefrau Aleida Assmann erhielt er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für ihre Arbeit zur Erinnerungskultur. Ihre Theorie des kulturellen Gedächtnisses zählt zu den zentralen Theorien über den Umgang von Gesellschaften mit ihrer Geschichte.

