Teilen: Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, sagte am Dienstag vor dem britischen Finanzausschuss, dass die britische Wirtschaft Vollbeschäftigung erreicht habe und dass es bereits deutliche Anzeichen für einen Aufschwung gebe. "Wir blicken über den vorübergehenden Zeitraum hinaus, in dem wir erwarten, dass der Verbraucherpreisindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...