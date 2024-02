Teilen: Der stellvertretende Gouverneur der Bank of England (BoE), Ben Broadbent, sagte am Dienstag vor dem UK Treasury Select Committee aus, dass das Lohnwachstum und die Dienstleistungsinflation doppelt so hoch sind wie eine nachhaltige VPI-Inflation. "Ich bin nicht der Meinung, dass alle Anzeichen auf eine Zinssenkung hindeuten", fügte Broadbent ...

