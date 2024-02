Teilen: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Dienstag ihren Indikator für die Tariflöhne in der Eurozone für das letzte Quartal 2023 veröffentlicht. Die Daten zeigen, dass die Tariflöhne im Euroraum im vierten Quartal 2023 mit einer Jahresrate von 4,50% gestiegen sind, was eine Verlangsamung gegenüber dem Anstieg von 4,70% im dritten Quartal ...

