Nach Angaben der Analysten sind im Jahr 2023 weltweit 444 Gigawatt an neuen Photovoltaik-Anlagen installiert worden. Dem Bericht zufolge könnten die Neuinstallationen in diesem Jahr 574 Gigawatt, 2025 dann 627 Gigawatt und 2030 schließlich 880 Gigawatt erreichen.Nach dem neuen "Global PV outlook report" von BloombergNEF könnten in diesem Jahr weltweit bis zu 574 Gigawatt an neuer Photovoltaik-Leistung installiert werden. Dem Bericht zufolge wurden im Jahr 2023 neue Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 444 Gigawatt zugebaut, was die vorherige Prognose von rund 413 GW deutlich übertrifft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...