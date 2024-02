Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag seinen Erholungskurs schwungvoll fortgesetzt und zu US-Dollar und Franken zugelegt. Die Gemeinschaftswährung übersprang die Marke von 1,08 US-Dollar und erreichte bei 1,0839 Dollar den höchsten Stand seit Anfang Februar. Zuletzt notiert der Eurokurs etwas tiefer bei 1,0822 Dollar. Auch zum Franken hat sich der Euro etwas erholt: Das EUR/CHF-Paar geht am späten Nachmittag bei 0,9524 um nach 0,9508 am Morgen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...