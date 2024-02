Die Diskussionen um die Dividendenkürzung bei Bayer setzen sich fort. Statt 2,40 Euro wie zuletzt will Bayer für 2023 0,11 Euro je Aktie ausschütten. Laut den Berechnungen der Analysten der UBS spart Bayer dadurch rund 4,5 Milliarden Euro ein. Man will die Schulden reduzieren. Am 5. März wird Bayer Zahlen für 2023 präsentieren und einen Kapitalmarkttag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...