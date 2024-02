Aktuell verzeichnet die Nvidia-Aktie einen Kurs von 630,8 Euro, was eine deutliche Minderung von -7,42% gegenüber der Veränderung der letzten sieben Tage bedeutet. In den jüngsten Foren wird neben der beeindruckenden Kursrally nun vermehrt das Risiko einer Korrektur diskutiert. Nvidia, das in der Vergangenheit Tesla an der Wall Street als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...