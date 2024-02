Eine ausgeprägte Vorsicht der Anleger vor der am Mittwochabend anstehenden Quartalsbilanz des Chip-Produzenten Nvidia hat am Dienstag die US-Börsen insgesamt belastet. Besonders unter Druck geriet der technologielastige Nasdaq 100, der um 1,3 Prozent auf 17.458 Punkte fiel. An Nvidia hängt aktuell viel - Anleger sollten jetzt wachsam sein.Nicht nur Nvidia steht unter Druck. Auch weitere Titel aus dem Nasdaq100 sind in Sippenhaft genommen worden. Hier sind Halbleitertitel wie Nvidia, Broadcom und ...

