Mit der Infinity-Lösung von Temenos kann Commerce eine schnelle Vergabe über viele Kanäle für wertpapierbasierte Darlehen und Kreditlinien ermöglichen

NEW YORK, Feb. 21, 2024einsetzt, um die betriebliche Effizienz zu steigern und ihren Kundinnen und Kunden eine reibungslose, maximal personalisierte Erfahrung zu bieten.



Diese jüngste Neuerung schließt sich an die erfolgreiche Modernisierung des Kern-Banking-Systems der Bank an, das von Altsystemen für Einlagen auf die moderne, agile und offene Plattform von Temenos umgestellt wurde, die auf den US-Markt zugeschnitten ist. Im Jahr 2022 migrierte die Bank über 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden und 6,9 Millionen Konten zur Temenos-Plattform.

Commerce wurde von Forbes unter die "Best Banks" Amerikas eingereiht und arbeitet nach einem "Super Community Bank"-Modell, das hochentwickelte Banking-Produkte mit High-Touch- und High-Tech-Leistungen kombiniert, um tiefe Beziehungen zu knüpfen und aufzubauen.

Die Kreditvergabe von Temenos (Infinity) zeichnet sich durch leistungsstarke Entscheidungsfindung, hochgradig anpassbare Anwendungen, dynamische Funktionen und umfangreiche Drittanbieter-Integrationen aus. Die Lösung wurde bereitgestellt, um eine schnelle Kreditvergabe über viele Kanäle für wertpapierbasierte Darlehen und Kreditlinien zu ermöglichen, die über Commerce Trust - die Privatbank von Commerce - gewährt werden.

Zuvor war Commerce bei der Bearbeitung von Anträgen auf manuelle Berechnungen, Dokumentationen und das Sammeln von Sicherheiten angewiesen, was komplex konfiguriert und eingerichtet werden musste. Die Kreditvergabe von Temenos (Infinity) versetzt Commerce in die Lage, den Prozess durch verstärkte Digitalisierung zu automatisieren, Papierprozesse zu eliminieren, die Zuverlässigkeit zu verbessern und den End-to-End-Prozess der Produktvergabe auf 5 Minuten oder weniger zu reduzieren.

John Handy, President und Chief Executive Officer für Commerce Trust, kommentiert: "Commerce hilft vermögenden Privatpersonen, ihr komplexes Finanzleben zu vereinfachen. Die Kreditlösung von Temenos wird uns helfen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, die Kreditvergabe auf die nächste Stufe zu heben und die Effizienz der Mitarbeitenden und die Kundenzufriedenheit zu steigern."

Philip Barnett, President von Temenos für Nord- und Südamerika, erklärt: "Wir freuen uns, dass wir unsere enge Beziehung zu Commerce ausbauen können, um ihren Kreditvergabeprozess zu modernisieren. Diese jüngste Einführung beweist die Stärke unserer auf die Bedürfnisse von US-Banken zugeschnittenen Banking-Plattform - von großen regionalen etablierten Banken über globale Disruptoren bis hin zu Challenger-Banken. Private Banking ist ein zunehmend dem Wettbewerb ausgesetztes Segment in den USA, und mit Temenos kann sich Commerce weiter abheben und die steigenden Erwartungen an personalisierte, schnelle und einfache Bankgeschäfte erfüllen."

Temenos wurde kürzlich in "IDC MarketScape: North America Lending Decisioning Platforms" als führend und von IBS Intelligence als meistverkaufte Bankensoftware für Digital Banking and Channels eingestuft.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir unterstützen 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren erfolgreichsten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.