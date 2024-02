Die valencianische Genossenschaft Anecoop belegt mit 177.949 Tonnen den ersten Platz in der Rangliste, verglichen mit 210.346 Tonnen im letzten Jahr, und ist damit laut revistamercados.com führend im Gartenbau. Ihre Verfolger festigen ebenfalls ihre Position, die in Almeria ansässige La Unión mit 170.000 Tonnen und die in Murcia ansässige G's Spain-Pascual Marketing SL...

