Der marokkanische Verband für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (COMADER) hat seine tiefe Besorgnis über den jüngsten Vandalismus bei marokkanischen Agrarexporten in einigen europäischen Ländern zum Ausdruck gebracht. Landwirte in Spanien und Frankreich protestieren gegen das, was sie als unfairen Wettbewerb aus Nicht-EU-Ländern ansehen, haben Berichten...

