News von Trading-Treff.de Der DAX verharrt über 17000 Punkten mit geringer Vola. Die Wall Street notiert vor Nvidia-Report schwach, neue Tradingideen zum 21.02.2024 DAX 17000 vor neuem Test? In der Morgenanalyse zum 20.02.2024 stand die Ankermarke 17.050 im Fokus, die den Ausbruch im DAX über die runde 17.000er-Schwelle symbolisierte (Rückblick): Sie wurde in der Eröffnung direkt unterschritten, was einen entsprechenden Trade bei mir auslöste: Mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...