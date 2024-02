Während sich die US-Aktienmärkte seit mehreren Tagen eine Verschnaufpause nehmen, legen die chinesischen Indizes weiter zu. Der technologielastige Hang Seng verzeichnete zwischenzeitlich ein Plus von mehr als drei, der China A50 sogar von fast vier Prozent. Ist die Trendwende damit nun geschafft und kann auch BYD wieder Gas geben?Die Immobilienentwickler führen in der laufenden Handelswoche die Gewinnerliste an, nachdem chinesische Großbanken die Finanzierungshilfen für den gebeutelten Sektor verstärkt ...

