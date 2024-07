Für Analyst Liang Yonghuo von China Merchants Securities bleibt BYD einer der Top-Picks im EV-Segment. Sein Kursziel lautet 300 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 35,50 Euro."Mit der Unterstützung der neuen DM 5.0-Modelle und der Expansion in Übersee wird BYD unserer Meinung nach ein stetiges Wachstum sowohl in China, als auch in den Überseemärkten mit hoher Sicherheit erreichen", so Liang Yonghuo von China Merchants Securities in seiner neuesten Studie zu BYD.Als zusätzlicher Katalysator könnten ...

