Am Mittwochabend veröffentlicht Nvidia seine Quartalszahlen. Im Vorfeld der Bekanntmachung fiel die Nvidia-Aktie am Dienstag um rund vier Prozent. Bei den Aktien von Arm Holdings, Super Micro sowie den Zulieferern TSMC und ASML zeichneten sich ebenfalls Verluste ab.Für das vierte Quartal 2024 erwarten Analysten beeindruckende Zuwächse in den verschiedenen Segmenten: Ein Umsatzwachstum von 375 Prozent ...

