Italien hat im vergangenen Jahr 5,23 Gigawatt an neuen Photovoltaik-Anlagen installiert, womit sich die kumulierte installierte Photovoltaik-Leistung bis Dezember 2023 auf 30,28 Gigawatt erhöht hat, wie der Branchenverband Italia Solare erklärte.Italien hat im vergangenen Jahr einen Photovoltaik-Zubau von 5,23 Gigawatt erreicht. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren: So lag die neu installierte Leistung 2022 bei 2,48 Gigawatt und 2021 nur bei 0,94 Gigawatt. Nach Angaben von Branchenverbands Italia Solare stammten 43 Prozent oder 2,26 Gigawatt der im vergangenen Jahr an das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...