Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen inklusive der mittlerweile veräußerten Gesellschaft futalis das EBIT auf 81,6 Mio. Euro gesteigert und somit die Guidance von 70 bis 82 Mio. Euro am oberen Ende erreicht. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das Unternehmen mit der Innovationskraft, dem zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit und der starken Marken- und Marktpositionierung als Premium-Anbieter im Fotofinishing hervorragend aufgestellt. Dabei profitiere CEWE im Kerngeschäftsfeld davon, dass hochwertigen individuellen Fotoprodukten ein hoher emotionaler Stellenwert zukomme, weshalb sich hier die Nachfrage weitgehend unabhängig von den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen verhalte. Insgesamt bleibe GSC daher für die weitere Entwicklung des Unternehmens positiv gestimmt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 133 Euro (zuvor: 131 Euro) und bestätigt das Rating "Kaufen".



