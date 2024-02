Auch zu Beginn dieses Jahres hat sich der positive Trend fortgesetzt: Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1.248 MW gingen neu ans Netz. Bei der Windenergie betrug der Nettozubau hingegen nur 135 MW. Laut den Zahlen der Bundesnetzagentur betrug der Photovoltaik-Ausbau im Januar 2024 in Deutschland 1.248 MW. Somit hält der Trend des starken Photovoltaik-Ausbaus in Deutschland an. Im Januar des Vorjahres hatten die Meldungen im Marktstammdatenregister nur 999 MW betragen. Hinzu kommt: ...

