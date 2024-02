Den New Yorker Börsen drohen am Mittwoch nach dem Abverkauf am Dienstag weitere moderate Kursverluste. Der Markt wartet gespannt auf das FOMC-Sitzungsprotokoll, was am Abend veröffentlicht wird. Erst nachbörslich um 22 Uhr deutscher Zeit kommen die heiß erwarteten Zahlen von Nvidia.Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones 0,2 Prozent tiefer auf 38.508 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...