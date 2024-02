RWT-CEO und Gründer Reinhard Thor im boersenradio-Interview zum Listing am 4. Dezember im direct market plus der Wiener Börse: "Das war schon ein sehr spannender Moment, wenn das eigene Unternehmen, das man vor einem Viertel Jahrhundert gegründet hat, an der Wiener Börse seinen Platz gefunden hat. Wir haben sehr große Freude. Wir sind jetzt dabei die Firma zu bewerben. Es kommen in Zeitschriften demnächst bis zu 4 seitige Berichte und auch über Social Media-Kanäle gibt es eine Kampagne. Darin wollen wir zeigen, wie wir aufgestellt sind und was unsere Alleinstellungsmerkmale sind. Wir können zB jeden Teil eines Motors herstellen. Der Motorsport ist dabei unser Aushängeschild, aber auch die Basis für viele andere Bereiche."Zum ...

