Teilen: USD/CHF konsolidiert in einer engen Spanne oberhalb von 0,8800, da der Fokus weiterhin auf dem FOMC-Protokoll liegt - Die SNB könnte den Zinssenkungszyklus anführen, da die Inflation in den letzten acht Monaten ununterbrochen unter 2% gelegen hat - Die Ungewissheit vor dem FOMC-Protokoll verleiht dem US Dollar Index etwas Stärke - Das ...

