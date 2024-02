Teilen: Die Strategen der Deutschen Bank prognostizieren für Brent einen Preis von 88 $/Barrel bis Ende 2024. Anhaltende OPEC+ Disziplin in einem nahezu ausgeglichenen Markt für H1 und saisonale Stärke in H2 2024 Brent-Prognose bei $88/bbl. Wir erwarten eine anhaltende OPEC+ Disziplin in einem nahezu ausgeglichenen Markt für H1 und eine saisonale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...