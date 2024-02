Die Deutsche Bank bekräftigt ihr Vertrauen in die DHL Group mit dem Fokus auf E-Commerce und internationale Lieferungen. Derweil ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in Leipzig zu einem Warnstreik auf. Die Aktie notiert leicht im Plus.Die DHL Group steht vor möglichen Herausforderungen, nachdem die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik am DHL-Luftfrachtzentrum in Leipzig aufgerufen hat. ...

