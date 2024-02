Die Aktie von Fresenius hat nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch einen volatilen Handelstag hinter sich. Trotz eines zunächst deutlichen Anstieges am Vormittag, notiert das Papier am Nachmittag fernab der DAX-Spitze. Laut JPMorgan sei das Geschäftsjahr gut gelaufen, aber der Ausblick sei schwächer.Während die Jahreszahlen von 2023 als solide angesehen wurden, entsprachen die Prognosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...