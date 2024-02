Der Dialysespezialist profitierte von Sparanstrengungen und einem Vergleich in einem Rechtsstreit in den USA. Auf Basis konstanter Wechselkurse legte der bereinigte operative Gewinn um 15 % auf 1,74 Mrd. € zu, was die konzerneigene Prognose eines Anstiegs von 12 bis 14 % übertraf. Währungsbereinigt ist der Umsatz um 5 % auf 19,45 Mrd. € gestiegen. Operativ will FMC nach der Entflechtung vom Mutterkonzern Fresenius dynamischeres Wachstum zeigen. Wie ist die FMC-Aktie bewertet und bietet sie vor diesem Hintergrund Kurspotenzial? Das können Sie in der aktuellen Ausgabe von "Der Aktionärsbrief" nachlesen.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 08.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Zeichen stehen auf Konsolidierung- DAIMLER TRUCK: Einer der Besten im DAX- Britischer Rüstungswert noch unter dem Radar der Anleger- Lupe: Zulieferer für den AbnehmmedikamentenmarktBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info