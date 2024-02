Bis zum Hoch Anfang der Woche hat sich die Renk-Aktie nach dem IPO vor zwei Wochen quasi verdoppelt. Nun deutet sich auf hohem Niveau erstmals eine Phase der Beruhigung beim Panzergetriebehersteller an. Nach der Euphorie zu Beginn scheint es nun bereits vermehrt zu Gewinnmitnahmen zu kommen.Auch der erste Insider hat bereits Gewinne eingestrichen. Zu Wochenbeginn wurde bekannt, dass Günter Hauser, der in einer engen Beziehung zu CEO Susanne Wiegand steht, bereits in der vergangenen Woche zu durchschnittlich ...

