Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch ein wenig zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notiert am Nachmittag bei 1,0808 US-Dollar. Am Morgen war der Kurs kurz unter die Schwelle von 1,08 Dollar gefallen. Zum Franken hat der Euro die Marke von 0,95 Franken während des Handels verteidigt und liegt aktuell bei 0,9519 Franken. Der Dollar tendiert mit 0,8809 Franken leicht über der Schwelle von 0,88 Franken, die er am Nachmittag für einen kurzen Moment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...