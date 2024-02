Frankfurt am Main - Im Tarifkonflikt bei Lufthansa mit der EW Discover hat die Vereinigung Cockpit dem Unternehmen eine Schlichtung vorgeschlagen. Eine Lösung am Verhandlungstisch wäre aus Sicht der VC möglich, teilte die Gewerkschaft am Mittwochnachmittag mit. Ob dies vonseiten des Unternehmens gewünscht ist, sei nun die entscheidende Frage.



"Die fortgesetzte Verweigerungshaltung des Unternehmens ist unverständlich", sagte Marcel Gröls, Vorsitzender Tarifpolitik der VC. "Wir haben uns zum wiederholten Male konstruktiv gezeigt mit unserem Vorschlag, das Thema moderiert, zum Beispiel im Rahmen einer Schlichtung zu lösen."



Der Ball liege nun im Spielfeld des Arbeitgebers, so Gröls. "Wir warten auf Angebote, die ernsthaft verhandelbar sind." Für die vor zweieinhalb Jahren gegründete Fluggesellschaft gibt es bisher noch keinen Tarifvertrag.

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken