Es scheint derzeit kaum ein Tag zu vergehen, an dem es nicht irgendeine negative Schlagzeile rund um Tesla geben würde. Am Dienstag musste der E-Autobauer nun auch in Deutschland eine Schlappe hinnehmen. Die Einwohner der Kleinstadt Grünheide in Brandenburg haben sich klar gegen eine Erweiterung der Gigafactory ausgesprochen.Anzeige:An einer entsprechenden Befragung nahmen mehr als 70 Prozent der lokalen Bevölkerung teil. Von jenen stimmten etwa zwei Drittel gegen eine weitere Erweiterung des Werks von Tesla (US88160R1014). Der Konzern wollte ...

