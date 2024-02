Bei Heidelberg Materials steht ein Aktienrückkaufprogramm an. Das haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen. Das Programm soll ein Volumen von bis zu 1,2 Milliarden Euro haben. Es läuft höchstens bis Ende 2026. Der Rückkauf soll in drei Tranchen erfolgen. Eine erste Tranche soll im zweiten Quartal nach der Hauptversammlung, die am 16. Mai stattfinden ...

