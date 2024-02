Mercedes-Benz legt ein neues Aktienrückkaufprogramm auf. Dieses hat ein Volumen von bis zu 3 Milliarden Euro. Es soll nach dem Ende des aktuell noch laufenden Programms starten. Beendet werden soll es spätestens im Juli 2025. Die erworbenen Aktien will der Autokonzern in der Folge einziehen. Auch in Zukunft dürfte es bei dem DAX-Konzern zu Aktienrückkaufprogrammen ...

