Nach zwei schwächeren und nervösen Handelstagen an der Wall Street, hat der Chipgigant Nvidia am Mittwochabend im nachbörslichen Handel die Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Der Konzern hat die Zahlen übertroffen und die Prognose angehoben. Die Aktie notiert in einer ersten Marktreaktion im Plus. Der Gewinn je Aktie liegt mit 5,15 US-Dollar deutlich über den Erwartungen von 4,64 US-Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...