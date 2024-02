Am 6. Februar fand in Berlin zum 18. Mal das Laborleitertreffen Rückstandsmonitoring statt. Der Einladung von QS folgten über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt. So kamen die Teilnehmenden nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Marokko, den Niederlanden, Österreich, Serbien, Spanien und der Türkei. Neben...

Den vollständigen Artikel lesen ...