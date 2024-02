Brüssel (ots/PRNewswire) -Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), eines der weltweit führenden Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass Matheus Bulho mit Wirkung zum 1. April zum Senior Vice President Software & Control ernannt wird. Bulho wird an den Vorsitzenden und Chief Executive Officer von Rockwell, Blake Moret, berichten.In dieser Funktion wird Bulho das operative Segment für Steuerungs- und Visualisierungssoftware und -hardware (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire), Informationssoftware (https://www.rockwellautomation.com/de-de/capabilities/industrial-analytics.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) und Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur (https://www.rockwellautomation.com/de-de/capabilities/industrial-cybersecurity.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) leiten. Bulho tritt die Nachfolge von Brian Shepherd an, der Rockwell im Juni verlässt, um sich anderen Interessen zu widmen."Matheus hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung operativer Exzellenz und der Nutzung gezielter Investitionen, um differenzierte Angebote für unsere Kunden und profitables Wachstum für das Unternehmen zu schaffen. Er ist Experte für unsere Software- und Hardwaretechnologie und kennt unsere Kultur und unsere Kunden", so Moret. "Ich freue mich, ihn mit seinem Fachwissen in unserem Führungsteam zu haben."Zuletzt war Bulho als Vice President und General Manager für die Geschäftseinheit Produktionsautomatisierung im Segment Software & Control tätig. Sein Schwerpunkt lag darauf, die Produktentwicklungs- und Produktmanagementteams von Rockwell an die Unternehmensstrategie anzupassen und über das Produktportfolio Mehrwert für Kunden entlang der gesamten Customer Journey zu schaffen.Bulho verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei Rockwell und war zuvor in verschiedenen Geschäftsbereichen und Regionen im Management, in der Technik und im Vertrieb tätig. Er begann seine Karriere bei Rockwell beim technischen Support in Brasilien. Er wechselte in den Außendienst, war als Vertriebsingenieur tätig und übernahm vielfältige Funktionen, darunter Produktmanager, Business Manager, Business Director und Vice President.Bulho hat einen MBA der University of Chicago Booth School of Business und einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik der UNESP Brasilien.Über Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die menschliche Vorstellungskraft mit dem Potenzial von Technologie, um menschliche Möglichkeiten zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt ca. 29.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir in Industrieunternehmen das vernetzte Unternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2340359/Bulho_Matheus.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-ernennt-matheus-bulho-zum-senior-vice-president-software--control-302065122.htmlPressekontakt:Stanley Miller,samiller1@ra.rockwell.comOriginal-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23136/5719354