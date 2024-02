Der DAX notiert in der Vorbörse bereits auf einem neuen Allzeithoch nach den Nvidia-Rekordzahlen vom Abend. Dein Trading-Impuls am Donnerstag den 22.02.2024 DAX schaut zum Allzeithoch In der Morgenanalyse zum 21.02.2024 war der Schub zur Oberseite sichtbar, den der Index unter geringer Volatilität Richtung Wochenmitte andeutete (Rückblick): Zunächst wurde die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...