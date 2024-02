Die Pharma-Division des DAX-Konzerns treibt auch die Entwicklung seines Radiologie-Portfolios weiter voran. Jüngste Erkenntnisse will Bayer auf dem bevorstehenden European Congress of Radiology (ECR), der vom 28. Februar bis 3. März 2024 in Wien stattfindet, vorstellen. Darüber hinaus kündigen die Leverkusener zwei neue Kooperationen im KI-Bereich an.Konkret handelt es sich um neue Zusammenarbeiten mit den KI-Technologieanbietern Keya Medical und Circle Cardiovascular Imaging, die laut Bayer das ...

