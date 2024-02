Axa hat 2023 einen Anstieg des Nettogewinns auf 7,19 (53,06) Milliarden Euro verzeichnet Danone erwartet im laufenden Jahr moderateres WachstumEnergiedienst Holding AG erzielt höheres EBIT und steigert NettoinvestitionenNestle verkauft im Schlussquartal wieder mehrZurich-Gruppe steigert Ergebnisse deutlich HER (VB -10,0%)Delivery Hero: Verhandlungen über Foodpanda-Verkauf abgebrochen EVD CTS Eventim wird mit Partner Ticket-Dienstleister bei Olympia 2028 F3C SFC Energy will nach Rekordjahr weiter zulegen GXI Gerresheimer rechnet 2024 mit weniger Wachstum - Dividende stabil HEI Heidelberg Materials erfüllt Erwartung und strebt 2024 mehr Gewinn an - beschließt neues Aktienrückkaufprogramm INH Indus Holding erreicht Ziele - Aktienrückkauf bis zu 25 Millionen Euro ...

