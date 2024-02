Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Party #593: Offenbar Investoren-Rotation bei Wienerberger mit dem HS-Effekt, hohe Kursziele für AT&S und ValnevaDie Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #593:- ATX wieder über 3400- Wienerberger mit sehr hohem Volumen und sehr hoher Intraday-Vola nach Zahlen, HS-Effekt- Kapsch TrafficCom nach Zahlen im Plus- Research zu Valneva und AT&S, zwei hohe Kursziele- Weiter gehts im PodcastLinks:- Börsenradio Live-Blick 21/2: Früher, aber kurzer DAX-Ausflug 17100, neuer ...

