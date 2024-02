Vancouver, British Columbia, 22. Februar 2024 / IRW-Press / - Hi-View Resources Inc. ("Hi-View" oder das "Unternehmen") (CSE: HVW; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Christian de Saint-Rome in sein Board of Directors ernannt hat.

Christian verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Führung von Unternehmen im Frühstadium und auf den internationalen Kapitalmärkten. Er ist CEO, Direktor und Mitbegründer von CopperZone Resources Ltd, einem nicht börsennotierten kanadischen Projektentwickler, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration in Sambia/Subsahara-Afrika gerichtet ist. Rio Tinto, BHP, Vale, First Quantum und MMG waren in den letzten 12 Jahren namhafte Partner von CopperZone, und das Unternehmen hat drei wichtige globale institutionelle Investoren. Er war Mitbegründer und CEO von Kalahari Copper Ltd, einem afrikanischen Explorationsunternehmen, wo er den Erwerb mehrerer von Teck kontrollierter Konzessionsgebiete mitverhandelte und den einzigen institutionellen Investor für das Unternehmen gewinnen konnte.

Christian unterstützte auch Northern Shield Resources (NRN-TSXV) als Berater im Bereich Unternehmensentwicklung und war schließlich als Unternehmensberater und dann Direktor von Scandinavian Minerals (SGL-TSX) tätig, das 2008 für 281 Millionen C$ an First Quantum (FM-TSX) verkauft wurde. Als ehemaliger kanadischer Anlageberater hat er mehrere branchenspezifische Kurse der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde absolviert und ist Absolvent der McGill University.

Das Unternehmen hat Aktienoptionen für den Erwerb von 150.000 Stammaktien an einen Direktor ausgegeben. Diese Aktienoptionen können über einen Zeitraum von zwei Jahren zu 0,10 $ pro Aktie ausgeübt werden. Howard Milne, der President des Unternehmens, hat nach dem Rücktritt von Nick Horsley, der dem Unternehmen als Direktor verbleibt, wieder die Funktion des CEO übernommen.

Über Hi-View

Hi-View ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionen in Kanada und den USA konzentriert. Das Unternehmen besitzt über seine Tochtergesellschaft Optionen auf den Erwerb des Konzessionsgebiets Golden Stranger und der Projekte Lawyers West, East und South sowie auf direkt durch Abstecken erworbene Claims, die sich alle in der Region Toodoggone im Norden von BC befinden und Potenzial für die Auffindung von Gold-, Silber- und Kupfervorkommen aufweisen. Der Gesamtbesitz umfasst 9.139 Hektar.

Kontakt:

Hi-View Resources Inc.

Howard Milne, CEO

E-Mail: hdmcap@shaw.ca

Telefon: (604) 377-8994

Webseite: www.hiviewresources.com

HI-VIEW RESOURCES INC.

Suite 170-422 Richards Street

Vancouver, B.C. V6B 2Z4

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und damit verbundene Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

