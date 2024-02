Der HZB-Physiker Artem Musiienko hat ein Messgerät entwickelt, mit dem sich neuartige Halbleitermaterialien viel schneller einschätzen lassen - zum Beispiel auf ihre Eignung für die Photovoltaik. Mit einer einzigen Messung soll ein am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) entwickeltes Verfahren Halbleiter umfassend charakterisieren. Die von dem Physiker Artem Musiienko im Rahmen seiner "Maria Sklodowska Curie Postdoctoral Fellowship" entwickelte Methode basiert auf dem Hall-Effekt, also dem Entstehen einer Spannung in einem stromdurchflossenen Leiter aufgrund eines äußeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...