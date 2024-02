NVIDIA-Zahlen überzeugen den Markt - CEO: "Wir stehen am Anfang einer Revolution"

Werbung







Der KI-Chip-Industrieführer zeigt ein explosives Wachstum, die Prognosen sind mit Rekordumsätzen übertroffen worden. Der Markt reagiert positiv und die Aktie springt nach oben.



Gestern Abend haben wir mit NVIDIA das Highlight der aktuellen Ergebnissaison erlebt, das amerikanische Unternehmen präsentierte seinen beeindruckenden Jahresbericht. 126% Umsatzsprung im Jahresvergleich sieht man nicht jeden Tag, vor allem bei der größten Firma eines Sektors.



Die Investoren beeindruckte auch der 586 prozentige Anstieg beim (verwässerten) Gewinn je Aktie. Die Aktie ist heute Morgen schon um 12% gestiegen. Damit waren die Zahlen wohl noch besser-als-von vielen erwartet - auch lösten Äußerungen vom NVIDIA CEO zur Künstlichen Intelligenz eine neue Euphorie aus: "Wir stehen am Anfang einer Revolution". Ein kleiner Wermutstropfen bleibt - die Umsätze mit Autobauern gingen im letzten Quartal leicht um vier Prozent zurück.









