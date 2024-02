Die neuen Solar-Wechselrichter Blueplanet 100 NX3 und 125 NX3 von Kaco New Energy sind für Photovoltaik-Anlagen in Gewerbe und Industrie konzipiert. Sie sollen besonders komplexen Dacharchitekturen gerecht werden. Kaco New Energy hat die Solar-Wechselrichter Blueplanet 100 NX3 M8 und 125 NX3 M10 entwickelt, um Betreibern und Installateuren die Herausforderungen komplexer Dacharchitekturen zu erleichtern. Die beiden Wechselrichter zeichnen sich laut Hersteller durch acht bzw. zehn MPP-Tracker aus. ...

