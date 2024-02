EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

artec technologies AG: KI-gestützte Open Source Technology in Krisensituationen bewährt KI-basierte Transkription und Übersetzung in über 50 verschiedenen Sprachen

Neue Perspektiven für Broadcaster, Presse- und Nachrichtenagenturen, Krisenzentralen, Nachrichtendienste und viele weitere Bereiche Diepholz, 22. Februar 2024: Die Welt befindet sich in einem ständigen Spannungszustand, geprägt von geopolitischen Ereignissen, Putschversuchen, Regierungswechseln und Naturkatastrophen, die beinahe täglich auftreten. Zugleich erleben wir einen explosionsartigen Anstieg an Informationsquellen, in denen sich sowohl Fakten als auch Fehlinformationen in beispiellosem Tempo verbreiten. Moderne Überwachungssysteme können öffentlich zugängliche Nachrichten aus Krisengebieten - von Radio und Fernsehen bis hin zu sozialen Medien - rasch erfassen und ein grobes Lagebild erstellen. Durch die Integration künstlicher Intelligenz (KI) können Organisationen ihr Informationsbedürfnis effektiv decken. Im Rahmen eines Konsortiums um die Radiosphere GmbH (radiosphere.de) tragen Experten wie die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) und andere renommierte Marktteilnehmer entscheidende Module zur Informationsbeschaffung und -auswertung bei. Die Leistungsfähigkeit dieser Partnerschaft wurde kürzlich durch die Anforderung eines Kunden unter Beweis gestellt. Aufgabe war es, während eines Putsches in einem Land der Sahelzone Erstinformationen zu sammeln und den Überblick zu wahren. Die Hauptchallenge bestand darin, dass das Internet vor Ort gesperrt war, was die digitale Informationsbeschaffung und -auswertung stark erschwerte. Somit blieb lediglich die Analyse analoger Quellen wie Fernsehen und Radio. Zusätzlich erschwerte die Rückkehr der nationalen Rundfunkanstalten zu den afrikanischen Sprachen Hausa und Kanuri die Situation, nachdem zuvor in Französisch gesendet wurde. Um lokale Rundfunk- und Fernsehsender zu empfangen und die Quellen zu überwachen, wurden in einer rasanten Abfolge Satellitenkapazitäten angemietet und (Roh-) Video-Streams erfasst - einschließlich benachbarter Länder. Durch den Einsatz spezieller Datenlogger wurden die Übertragungen aufgezeichnet und mithilfe von KI-Modulen von der Ursprungssprache (Französisch, Hausa, Kanuri) ins Englische transkribiert. Dabei wurden Rechtschreibungs- und Grammatikregeln wie Interpunktion und Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt. Anschließend wurden die Daten von der Radiosphere GmbH u.a. in das Monitoringsystem eines führenden europäischen Anbieters eingespeist. Mithilfe einer Konversationsanalyse konnte der Kunde eine äußerst aussagekräftige Lageeinschätzung vornehmen und die Diskurse zusammenfassen. Die Datenlogger wurden von der artec technologies AG bereitgestellt. Das eingesetzte XENTAURIX-System bietet eine äußerst vielseitige Datenprotokollierung, die alle führenden Broadcast- und Webcasting-Standards sowie Formate verarbeiten kann. XENTAURIX ist ein unverzichtbares System zur Speicherung, Analyse und Weiterverarbeitung von Sendeinhalten aus TV-, Radio- und Webcast-Sendern. Das neueste Merkmal ist die KI-basierte, multilinguale Spracherkennung (Speech-to-Text, kurz S2T). Die Nutzung der Transkription und Übersetzung mit über 50 verschiedenen Sprachen bietet vollkommen neue Perspektiven für Broadcaster, Presse- und Nachrichtenagenturen, Digitalverlage, Krisenzentralen, Media-Monitoring-Agenturen, Nachrichtendienste sowie Finanz- und Wirtschaftsbereiche. Veranstaltungshinweis: artec wird an der General Police Equipment Exhibition & Conference (GPEC) vom 6. Mai bis 8. Mai 2024 teilnehmen. Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. Weitere Informationen: https://radiosphere.de/blog-masterclass-in-krisensituationen-zaehlt-jede-sekunde/

