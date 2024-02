© Foto: Andres Kudacki - picture alliance / AP Photo



Iberdrola hat 2023 deutlich mehr Gewinn gemacht als im Vorjahr. Insgesamt lagen die Zahlen im Rahmen der Markterwartungen. Auch der Ausblick fällt positiv aus. Trotzdem gibt die Aktie zunächst nach. Der spanische Energieversorger Iberdrola hat am Donnerstag angekündigt, dass er bis 2024 ein Wachstum seines Nettogewinns von fünf bis sieben Prozent erwarte. Grund dafür seien geplante Rekordinvestitionen in Höhe von zwölf Milliarden Euro. Bereits 2023 beliefen sich die Investitionen auf rund 11,4 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2023 meldete Iberdrola einen Nettogewinn von 4,8 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz sank im Jahr …