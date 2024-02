Die beiden Varianten Blueplanet 100 NX3 und 125 NX3 sollen mit acht beziehungsweise zehn MPP-Eingängen und der Möglichkeit zu 200 Prozent Überdimensionierung maximale Flexibilität bei der Planung von Photovoltaik-Anlagen erlauben. Kaco New Energy präsentiert mit den beiden neuen Modellen 100 NX3 und 125 NX3 zwei Wechselrichter für mittelgroße Anlagen, wie sie zumeist auf Gewerbegebäuden installiert werden. Hervorstechende Merkmale sind die Verwendung von Siliziumkarbid-Halbleitern, eine große Anzahl an MPP-Eingängen und die Möglichkeit, den Solargenerator leistungsmäßig doppelt so groß auszulegen ...

