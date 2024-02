Anzeige / Werbung

Short in Nvidia als kurzfristige Chance? Der Chip-Gigant unter der Lupe.

Nvidia, 1993 von Jensen Huang, Chris Malachowsky und Curtis Priem gegründet, ist ein Technologiegigant, der Grafikprozessoren, Chipsätze und Lösungen für Computer, Gaming, künstliche Intelligenz (KI) und autonomes Fahren herstellt. Ursprünglich für Grafikprozessoren bekannt, hat sich das Unternehmen durch die Einführung der CUDA-Architektur zu einem Schlüsselakteur in Bereichen wie wissenschaftlicher Forschung, Datenanalyse, maschinelles Lernen und KI entwickelt. Zusätzlich investiert Nvidia intensiv in autonome Fahrtechnologien und kooperiert mit namhaften Marken wie Mercedes.

Die GPUs von Nvidia spielen eine entscheidende Rolle im Bereich High-Performance-Computing (HPC) und Supercomputing. Sie sind in einigen der leistungsstärksten Supercomputer weltweit integriert und tragen zur Lösung komplexer wissenschaftlicher Probleme bei, von der Genomik bis zur Klimaforschung. Insgesamt hat Nvidia eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben und bleibt ein führender Akteur in den Bereichen Gaming, KI, autonomes Fahren und HPC, was sich auch in der starken Aktienperformance widerspiegelt.

Sowohl der saisonale Chart als auch die Technische Analyse zeigen eine interessante Konstellation.

Darauf blicken wir nach den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video

Weitere Informationen zur NVIDIA Aktie

NVIDIA Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.