Die Mercedes-Benz-Aktie (WKN: 710000) springt am Donnerstag um +4,4% an und steht damit an der Spitze des DAX, der oberhalb der Marke von 17.300 Punkten ein neues Rekordhoch markiert hat. Das treibt den Autobauer jetzt an: Mercedes-Benz vorgestellt Mercedes-Benz ist einer der traditionsreichsten Autohersteller der Welt. Mit einem Absatz von rund 2,5 Millionen Fahrzeugen (Pkw und Vans) gehört der Konzern mit Sitz in Stuttgart zu den drei wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...