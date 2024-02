Am 26. April wird Südzucker Zahlen für 2023/24 vorlegen. Die Situation beim Zucker hat sich zuletzt eingetrübt. Zum Jahresende sind die Zuckerpreise deutlich gesunken, danach haben sie sich wieder stabilisiert. Zudem glauben verschiedene Beobachter, dass es einen Marktüberschuss an Zucker gibt. So ist der Output aus der Ukraine überraschend hoch. Ferner ...

