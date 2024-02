EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

PWO meldet vorläufige Zahlen für das Jahr 2023



22.02.2024 / 13:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PWO meldet vorläufige Zahlen für das Jahr 2023

Carlo Lazzarini (CEO): "Für 2023 haben wir erneut eine sehr positive Entwicklung zu verzeichnen. 2024 wollen wir den Erfolgskurs der PWO-Gruppe fortsetzen: Ausbau unserer globalen Marktposition, Steigerung der Ertragskraft, Dekarbonisierung des Geschäfts - darauf haben wir uns vorbereitet."

Erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Jahr 2023

Vielversprechende Perspektiven für das gerade begonnene Jahr 2024

Oberkirch, 22. Februar 2024 - Die PWO-Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2023 eine positive Geschäftsentwicklung realisieren. Im Folgenden veröffentlichen wir erste vorläufige und ungeprüfte Zahlen für das abgelaufene Jahr:

Umsatzerlöse: 555,7 Mio. EUR (Prognose: Rund 550 Mio. EUR / i. Vj. 530,8 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 28,1 Mio. EUR (Prognose: 26 bis 29 Mio. EUR / i. Vj. 27,5 Mio. EUR)

Investitionen: 26,5 Mio. EUR (Prognose: Rund 40 Mio. EUR / i. Vj. 19,8 Mio. EUR)

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: Rund 845 Mio. EUR (Prognose: bis zu 900 Mio. EUR / i. Vj. rund 890 Mio. EUR)

Treibhausgas-Emissionen nach Scope 1 & 2: 9.417 t (Prognose: 12.150 t bis 12.760 t / i. Vj. 11.772 t)

Wir haben die PWO-Gruppe in den vergangenen Jahren strategisch und operativ umfassend weiterentwickelt. Mit unserem vollständig verbrennerunabhängigen Geschäftsmodell sind wir hervorragend aufgestellt, um die grüne Mobilität der Zukunft mitzugestalten. Vor allem unsere ertrags- und wachstumsstarken internationalen Aktivitäten tragen unsere erstklassige Positionierung. Deshalb ist es uns gelungen, auch das vergangene Geschäftsjahr wieder erfolgreich abzuschließen. Bei den Umsatzerlösen, die unsere ursprünglichen Erwartungen bestätigten, konnten wir im Jahresverlauf 2023 unsere Prognosen für das EBIT vor Währungseffekten zweimal anheben und die jüngste Prognosespanne sicher erreichen. Unsere Investitionen steuerten wir erneut streng bedarfsorientiert und liquiditätsoptimiert. Wir realisierten unser Wachstum mit deutlich weniger Investitionen als ursprünglich geplant und schonten damit die Bilanz. Auch die Erwartung für das Lifetime-Volumen des Neugeschäfts konnten wir im Laufe des Geschäftsjahres zweimal erhöhen, was wir so nicht erwartet hatten. Mit dem akquirierten Volumen erreichten wir fast den extrem hohen Vorjahreswert. Die budgetierten Treibhausgas-Emissionen konnten wir unterschreiten, da wir unsere Anstrengungen zur Dekarbonisierung unseres Geschäfts kontinuierlich steigern. Weitere Verbesserung der Umsatzerlöse und des EBIT im Jahr 2024 erwartet Darüber hinaus veröffentlichen wir nachfolgend wesentliche Eckdaten der Prognose für 2024:

Umsatzerlöse: Rund 570 Mio. EUR

EBIT vor Währungseffekten: 29 bis 32 Mio. EUR

Investitionen: Rund 40 Mio. EUR

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: 550 bis 600 Mio. EUR

Treibhausgas-Emissionen nach Scope 1 & 2: 7.400 bis 7.750 t

Trotz gedämpfter gesamtwirtschaftlicher und branchenbezogener Erwartungen rechnen wir im Geschäftsjahr 2024 in der PWO-Gruppe mit einem sichtbaren Umsatzwachstum. An- und hochlaufende Serienproduktionen aus dem erfolgreichen Neugeschäft der letzten Jahre sollen das Wachstum tragen; die Weitergabe rückläufiger Materialpreise an Kunden wird sich voraussichtlich dämpfend auswirken. Das EBIT vor Währungseffekten soll in einer Spanne von 29 bis 32 Mio. EUR liegen. Vor allem an unseren internationalen Standorten rechnen wir mit Ertragssteigerungen. Zur Absicherung des in den nächsten Jahren vorgesehenen Wachstums und für den Aufbau unseres Produktionsstandorts in Serbien wollen wir im Geschäftsjahr 2024 mit rund 40 Mio. EUR ein deutlich höheres Volumen als im Berichtsjahr investieren. Die Prognose für das Neugeschäft im Jahr 2024 fällt niedriger als das im Jahr 2023 erreichte Volumen aus. Dies hat vor allem zwei Gründe. Zum einen wollen wir die vielen Neuanläufe, die in den nächsten Jahren geplant sind, sicher und wirtschaftlich effizient in die Serie bringen. Zum anderen wollen wir aus Vorsichtsgründen auch in der Zukunft in der Lage sein, unsere Investitionen eng steuern zu können. Die Treibhausgas-Emissionen wollen wir trotz des anhaltenden Wachstums der PWO-Gruppe weiterhin konsequent reduzieren. Im Geschäftsjahr 2024 soll dazu maßgeblich beitragen, dass wir unsere Grünstromquote nochmals erhöhen. Unsere Prognose beruht auf den Annahmen, dass es 2024 zu keinen größeren Störungen in den Lieferketten - etwa durch geopolitische Spannungen oder Wirtschaftssanktionen - kommt, Energie in ausreichendem Umfang verfügbar ist sowie sich keine signifikanten Abweichungen von den antizipierten Preisentwicklungen ergeben. Die Veröffentlichung der endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 ist für den 21. März 2024 vorgesehen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 wird, sobald dies möglich ist, weiter konkretisiert. PWO AG

Der Vorstand

Kontakt:

Charlotte Frenzel

Investor Relations & Corporate Communications

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions 1.200 PRODUKTLÖSUNGEN | 3.000 MITARBEITENDE | 9 STANDORTE | ÜBER 100 JAHRE ERFAHRUNG Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist. Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen. So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.



22.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com